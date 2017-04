سحر فريق “ABBA” مستمر بعد 30 عاما

إعداد / مريان صابر

“Dancing queen- Mony Mony-Lay all your love on me “هي أغاني لا تنسى لعقود وأجيال.

> .

> ظل فريق “أبا” السويدي مثال و حلم لكثير من المغنيين باوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عدة.

وكان اعضاء الفرقة كانوا قد اختاروا إسما للفرقة: ABBA الذي يشير إلى الأحرف الأولى من أسماء أعضاء الفريق” أغنيثا -بيورن- بني-أنى”

> وتعتبر فرقة “أبا” من أشهر الفرق في تاريخ موسيقى الروك حيث تم بيع 375 مليون اسطوانة للفرقة حول العالم.

تاريخ فريق “أبا”

بدأت قصة آبا في يونيو 1966 عندما التقى بيورن أولفيوس (1945) مع بني أندرسون (1946) ، كان الاثنان أعضاء في فرقتين موسيقيتين سويديتين مشهورتين ، كتب الاثنان أغنيتهم الأولى في نهاية ذلك العام، ونشأت بينهما في نهاية الستينات شراكة كملحنين.

وفي ربيع عام 1969، التقى كل من “بيورن وبني” الفتاتين اللتين سيصبحا في المستقبل خطيبتيهما والنصف الآخر من آبا أغنيثا فلتسكوغ كانت مطربةً أصدرت أغنيتها الأولى عام 1967. تزوجت بيورن في يوليو 1971. أمّا آني-فريدا لينجستاد (تُعرف بـ فريدا) كانت كذلك في مجال الغناء وتزوجت “بني” في أكتوبر 1978.

في عام 1976، كانت آبا قد أثبتت وجودها كواحدة من أشهر الفرق في العالم ، بعد اصدار ألبومهم الرابع Arrival نجح الألبوم نجاحاً باهراً وتضمّن أغاني مثل Money, Money, Money وKnowing Me, Knowing You، ثم كانت جولة موسيقية لهم ما بين يناير ومارس من عام 1977 في أستراليا وأوروبا ، وفي ديسمبر من العام نفسه، تم العرض الأول لفيلم ABBA – The Movie ، وفي عام 1977، أصبحت أغنية Dancing Queen الأغنية الوحيدة لآبا التي وصلت للمرتية رقم واحد في قائمة أفضل الأغاني في الولايات المتحدة .

نجاح لفريق”أبا” بعد توقفه بسنوات

ظهر في اوائل سنة 2000 فريق “ابا جنريشن” والذي يحاكي فريق “أبا” الأصلي والذي أعاد توزيع وغناء أغاني الفريق .

> وفي أكتوبر 2008 عرض فيلم “mama mia”” الذي يحمل إسم اغنية من اشهر ما غنى فريق “أبا” والفيلم قد وظف أهم أغاني الفريق في سياق درامي استعراضي .

متحف فريق “أبا”

> افتتح متحف فريق “ابا” أبوابه فى العاصمة السويدية استوكهولم أمام عشاق الفريق، الذى يتكون من أربعة فنانين في مايو 2013.

وقد تم تشييد المتحف الغنائى على مساحة قدرها ألف و300 متر مربع ويضم المتحف الملابس والأدوات التى كان يستخدمها الفريق الغنائى الشهير، كما يقدم تسجيلات للأغانى الشهيرة للفريق مما يساعد على إحياء هذا الفن، وصوراً للفريق والاستديو الذى كان يتم تسجيل الأغانى فيه.

ما وراء تفكك الفريق

لقد كانت العلاقات الشخصية بين اعضاء الفريق وراء تفككه الذى أحزن الملايين من محبى الفريق ولم يزل عشاق الفرقة يتابعون اخبار اولئك الاربعة والذي تسبب انفصال “جورن “عن زوجته الشقراء “اغنيثا ” وبعد عودتهما ثم انفصالهما ، فان كان كل من فريدا وبوني يعيشان معا لعدة سنوات اصدقاء وعندما تزوجا اصبحت الفرقة تتكون من زوجين وزوجتين .. ان ما اسعد العالم بزواج فريدا وبوني احزن الملايين بعد فترة زمنية قصيرة انفصال جورن عن اغنيثا .. فتبدد شمل ذلك الفريق اللامع لاسباب عاطفية ليس الا وانطفأ لمعانه كالعادة .

انفصل أعضاء الفرقة عن بعضهم البعض عام 1983 ومنذ ذلك الوقت يوجد حلم عند الملايين بأن يجتمع الفريق من جديد.