أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيل المعهد القومى للسكر: عدد المصابين بالسكر فى مصر تجاوز 7 ملايين

Google+ Print
وكيل المعهد القومى للسكر: عدد المصابين بالسكر فى مصر تجاوز 7 ملايين وكيل المعهد القومى للسكر: عدد المصابين بالسكر فى مصر تجاوز 7 ملايين

أكد الدكتور عاطف حسن، وكيل المعهد القومى للسكر، أن عدد المصابين بمرض السكر فى يتجاوز 7 ملايين شخص، لافتاً إلى أن عدد المصابين زاد خلال عام2012 بنسبة 16% عن العام الذى يسبقه.

وأضاف خلال مؤتمر الاحتفال باليوم العالمى للسكر، أن النساء أكثر إصابة بالمرض من الرجال بسبب عدة عوامل، على رأسها اختلاف الهرمونات وقلة الحركة، مشيرا إلى أن الأسرة عليها دور كبير فى وقاية أبنائها من الإصابة بالسكر، خاصة إن كان أحد الوالدين مصابا به.

وأشار الدكتور خليفة عبد الله، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء، إلى أنه لا يوجد ارتباط بين الحالة النفسية للشخص والإصابة بمرض السكر، كما يعتقد معظم الناس، حيث إن الإصابة بالمرض تستدعى وجود عامل وراثى لدى الشخص، بجانب عدد من العوامل التى تساهم فى ظهوره، كالسمنة وعدم ممارسة الرياضة.
> وشدد على أن 50% من المصابين بالسكر على مستوى العالم لا يعلمون بإصابتهم، كما أن نسبة كبيرة من المرضى قد لا يعلمون بإصابتهم سوى عند ظهور مضاعفات المرض لديهم، بما يعنى أنهم مصابون منذ سنوات، داعيا كل من لديه أقارب مصابين بالسكر بإجراء تحاليل سنويا، ولو لمرة واحدة، وذلك لأن السكر لا أعراض واضحة له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه