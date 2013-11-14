وكيل المعهد القومى للسكر: عدد المصابين بالسكر فى مصر تجاوز 7 ملايين

أكد الدكتور عاطف حسن، وكيل المعهد القومى للسكر، أن عدد المصابين بمرض السكر فى مصر يتجاوز 7 ملايين شخص، لافتاً إلى أن عدد المصابين زاد خلال عام2012 بنسبة 16% عن العام الذى يسبقه.

وأضاف خلال مؤتمر الاحتفال باليوم العالمى للسكر، أن النساء أكثر إصابة بالمرض من الرجال بسبب عدة عوامل، على رأسها اختلاف الهرمونات وقلة الحركة، مشيرا إلى أن الأسرة عليها دور كبير فى وقاية أبنائها من الإصابة بالسكر، خاصة إن كان أحد الوالدين مصابا به.

وأشار الدكتور خليفة عبد الله، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء، إلى أنه لا يوجد ارتباط بين الحالة النفسية للشخص والإصابة بمرض السكر، كما يعتقد معظم الناس، حيث إن الإصابة بالمرض تستدعى وجود عامل وراثى لدى الشخص، بجانب عدد من العوامل التى تساهم فى ظهوره، كالسمنة وعدم ممارسة الرياضة.

> وشدد على أن 50% من المصابين بالسكر على مستوى العالم لا يعلمون بإصابتهم، كما أن نسبة كبيرة من المرضى قد لا يعلمون بإصابتهم سوى عند ظهور مضاعفات المرض لديهم، بما يعنى أنهم مصابون منذ سنوات، داعيا كل من لديه أقارب مصابين بالسكر بإجراء تحاليل سنويا، ولو لمرة واحدة، وذلك لأن السكر لا أعراض واضحة له.