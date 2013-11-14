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«الآثار» تطالب «الإنتربول» بالتحقيق في حصول ألماني على عينات من «خرطوش خوفو»

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«الآثار» تطالب «الإنتربول» بالتحقيق في حصول ألماني على عينات من «خرطوش خوفو» «الآثار» تطالب «الإنتربول» بالتحقيق في حصول ألماني على عينات من «خرطوش خوفو»

قال الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إن جميع الجهود تُبذل حاليًا ضد مرتكبي واقعة حصول ألماني على عينات من «خرطوش» الملك خوفو، حيث تقدم الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الباحث الألماني والمصور، لإخطار الإنتربول الدولي للتحقيق في تلك الواقعة.

وأكد «عبد المقصود»، الخميس، أن تلك الواقعة تعد جريمة بكل المقاييس، وإتلافًا وسرقة لآثار ، ومخالفة للوائح والقوانين، خاصة أن مصر عضو في منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال تقرير مفصل بالواقعة للجنة التراث العالمي باليونسكو، حيث إن الهرم الأكبر مسجل على قوائمها.

وأضاف أنه سيتم إرسال خطاب لوزارة الخارجية المصرية لإخطار نظيرتها الألمانية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة ضد الباحث الألماني، والجامعة التي يعمل بها، ومعمل التحاليل الذي قام بإجراء تحليل لعينات «خرطوش» الملك خوفو بصورة غير قانونية.

وأشار رئيس قطاع الآثار إلى أنه سيتم عرض تلك الواقعة على الاجتماع القادم للجنة الدائمة للآثار المصرية المقرر عقده، الأربعاء المقبل، لاتخاذ عدة قرارات حاسمة ضد تلك الواقعة الخطيرة.

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