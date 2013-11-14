هاني رمزي يوضح الفارق بين تحيته لهتلر و ' رابعة ' عبد الظاهر

كشف هاني رمزي المدير الفني لوادي دجلة والذي يعد واحدا من أهم اللاعبين المصريين الذين احترفوا في أوروبا عن تعرضه لأزمة مشابهة لأحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي أثناء احترافه في ألمانيا.

عبد الظاهر رفع العلامة الشهيرة بفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر الأهلي معاقبته بحرمانه من مكافآت الفوز بدوري أبطال إفريقيا وحرمانه من المشاركة في مونديال الأندية، بالإضافة إلى عرضه للبيع في يناير.

وقال رمزي لـFilGoal.com: "عندما كنت في ألمانيا، تعرضت لموقف مشابه عندما قمت بتحية هتلر الشهيرة بعد تسجيلي لهدف".

وتابع "وقتها لم أكن أعرف أن الأمر سيتطور ويصل إلى خضوعي لتحقيقات من إدارة النادي والشرطة أيضا، ولكني أخبرتهم أنني لم أقصد سوى الاحتفال مع الجماهير ولذلك تعرضت للغرامة فقط".

واستدرك مضيفا "ولكن عبد الظاهر يعرف جيدا الأبعاد السياسية لإشارة رابعة، وهو ما ظهر في تصريحاته بعد المباراة".

وأتم "ولذلك أرى أن العقوبة منطقية".