وقفة احتجاجية لأعضاء المركزى للمحاسبات بالمنيا للتأكيد علي إستقلالية الجهاز

ينظم عدداً من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنيا وقفة صباح يوم الأحد المقبل أمام مجمع المصالح الحكومية للتضامن مع المستشار هشام جنية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ولرفضهم الإعتداء على إستقلالية الجهاز والمكتسبات الدستورية التى نص عليها الدستور .

وأصدر أعضاء بالجهاز بياناً بعنوان “يا أهل الجهاز الأعلى للرقابة نكون أو لا نكون” أكدوا فيه على دعمهم ومساندتهم للمستشار هشام جنينة للقيام بواجباته المفروضة علية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن تمتد يده لأموال الدولة بغير حق سواء كانوا جهات أو أفراد وألا يخشى فى الحق لومة لائم .

وذكر البيان أن الرقابة على أندية نوادى القضاة لن تمس إستقلال القضاة وهو الأمر الذى يحرص عليه الجميع ولا تدخل فى الشؤن القضائية ولكن رقابة الجهاز تكون فى الشؤن المالية على التصرفات الواردة على أموال النادى التى هى جزء من الأموال العامة .

وقال البيان أن الجهاز يتعرض لهجمة شرسة ممنهجة متمثلة فى شخص رئيسه وذلك لإغتيال الإستقلال الفنى والمالى والإدارى للجهاز الذى نجاهد لوضعة بالدستور مؤكدين على رفض إغتيال إستقلالية الجهاز والتعدى على رئيسة وتجاهل مطالب أعضائه .