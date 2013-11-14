اتحاد القوى الصوفية: نرفض تهديدات السلفيين بالاعتداء على الشيعة

أكد الدكتور عبد الله الناصر حلمي أمين عام إتحاد القوى الصوفية وتجمع أل البيت الشريف,أن غلق مسجد الحسين اليوم فى ذكرى عاشوراء وذكرى إستشهاد سيدنا الحسين أمام المصلين والزائرين يدل على أداء الحكومة المرتعش للغاية رافضاً إغلاق المسجد بأى شكل من الأشكال,مضيفاً “كيف لنا بعد ثورة يناير و30 يونيو أن يتم إغلاق المساجد ومنع الناس من زيارة أل البيت,وقد لعبت الطرق الصوفية دوراً كبيراً فى إزاحة مرسي عن عرش مصر”.

وقال الناصر فى تصريح لـ”ONA” أنه لايقبل تهديدات السلفيين بالإعتداء علي الشيعة فى حالة إحيائهم لذكرى مقتل سيدنا الحسين,مؤكداً على الترحيب بالجميع داخل المسجد مادام يتم إقامة الشعائر بشكل محترم,فجميعنا مسلمون ولا نفرق بين أحد.

وحذر الناصر الدكتور الببلاوى والحكومة من غضب الطرق الصوفية من غلق المساجد.