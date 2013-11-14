نظر اتهام عصام سلطان بمنع الضباط من أداء عملهم بمحكمة شمال القاهرة 15 ديسمبر

حددت محكمة الاستئناف جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر قضية اتهام عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، باستعمال القوة، ومنع الضباط من أداء عملهم في محكمة شمال القاهرة.وجددت نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد حنفي، في وقت سابق، حبس المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على القتل والشروع فيه بـ«رابعة العدوية».وتبين من تحقيقات أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر، أن «سلطان» متهم في 3 وقائع منفصلة تتعلق بـ«التحريض على القتل والشروع فيه والاختطاف وتعذيب 4 مواطنين بمحيط اعتصام رابعة العدوية والتحريض على حرق منشأة حكومية».

شبكةعيونالإخبارية

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