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اتحاد المرأة المصرية بأوروبا يطالب بعدم إصدار قانون التظاهر

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اتحاد المرأة المصرية بأوروبا يطالب بعدم إصدار قانون التظاهر اتحاد المرأة المصرية بأوروبا يطالب بعدم إصدار قانون التظاهر

أعلن الاتحاد النسائى العالمى للمرأة المصرية بأوروبا عن رفضه لقانون التظاهر الذى أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوى وتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصداره، وطالب الاتحاد المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بعدم إصدار هذا القانون.

وطالبت الناشطة سحر رمزى رئيس الاتحاد النسائى العالمى للمرأة المصرية بأوروبا المصرية بوقف إصدار قانون التظاهر فورا بصيغته الحالية التى ستقيد حرية الشعب المصرى، وتقسم الشعب إلى شرائح.

وأضافت فى بيان رسمى صادر اليوم أن إلغاء حالة الطوارئ والحظر لا يمكن أن يكون سببا فى سن قانون يقيد الحرية، خاصة أن معظم التيارات المصرية أعلنت رفضه.

فى حين دعت سلوى الشاعر، المتحدثة الرسمية للاتحاد العالمى للنساء المصريات، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين فى حق ، بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم والذين يريدون التظاهر من أجل حقوقهم.

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مصر 365

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