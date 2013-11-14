المشرف على دورى مراكز الشباب يتفقد الملاعب استعدادًا لبدء المسابقة

تفقد المهندس مازن مرزوق، الرئيس السابق للجنة مسابقات القسم الأول باتحاد الكرة والمشرف على دورى مراكز الشباب لكرة القدم، الملاعب التى ستجرى عليها مباريات دورى مراكز شباب محافظة القاهرة، واختار 8 ملاعب هى ملاعب مراكز شباب المعصرة والساحل والجزيرة وأبو السعود وعين الصيرة وزينهم والأميرية ومنشية التحرير، وكلها جاهزة لاستقبال المباريات التى تنطلق فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وسيتم الانتهاء خلال الأيام المقبلة من إعداد كافة جداول المباريات والإعلان عن شروط المسابقة، لتبدأ أولى المسابقات بمحافظة القاهرة بمشاركة 24 فريقا موزعة على مجموعتين، كل مجموعة 12 فريقا، وتجرى المباريات بنظام الذهاب والعودة.

ومن جانبه، أكد المهندس مازن مرزوق أنه سيتم البدء فى تنفيذ دوريات مراكز الشباب فى محافظتين من الوجه البحرى، ومحافظتين من الصعيد، فى أول يناير المقبل، على أن تستكمل جميع دوريات مراكز الشباب فى مختلف المحافظات تباعاً.

وأوضح "مرزوق" أن هناك العديد من الشركات الكبرى تقدمت لرعاية دورى مراكز الشباب، إلا أنه لم يتم البت فى العروض المقدمة حتى يتم الانتهاء والإعلان عن شروط المسابقة وجداول المباريات والجدول الزمنية لتنفيذ دورى مراكز الشباب بمختلف المحافظات.