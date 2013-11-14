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ضبط متهمين قتلا تاجر مواشي لسرقته بالقليوبية

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ضبط متهمين قتلا تاجر مواشي لسرقته بالقليوبية ضبط متهمين قتلا تاجر مواشي لسرقته بالقليوبية


> نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مقتل تاجر مواشى عثر على جثته مقتولا بطريق خط 12 أمام قرية العبادله بطوخ ، وتبين من التحريات أن وراء إرتكاب الحادث أثنان من المسجلين أطلاقا الرصاص عليه لسرقة مواشيه أثناء ذهابه لسوق المواشى ببنها ، فتم احالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كان اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية قد تلقى بلاغا من أهالى قريه العبادله بمقتل عبد الخالق فتحى ابراهيم بدر 50 سنة تاجر مواشى وعلي الفور تم كليف اللواء عرفه حمزه مدير مباحث القليوبيه بسرعة القبض على المتهمين تم تشكيل فريق بحث قاده العميد أسامه عايش رئيس مباحث القليوبيه والمقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباجث مركز طوخ .

وتوصلت تحريات المباحث أن وراء إرتكاب الحادث إثنان من المسجلين كانوا ويستقلون دراجة بخارية إنتظروا المجنى عليه واثناء توجهه لسوق المواشى إطلقوا عليه الرصاص تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وهم نور شكوكو وصبرى العسال وإعترفوا بإر تكاب جريمتهم أرشدوا عن المسروقات .

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