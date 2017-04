نجمات قلّدن مكياج Marilyn Monroe!

عرفت النجمة مارلين مونرو بجمالها الاستثنائي والكلاسيكي الذي ميّز سحر هوليوود.

فعندما نذكر اسم مارلين مونرو، نفكّر مباشرة بالشعر الأشقر البلاتيني والشفاه الحمراء على أنهما العلامتان الفارقتان اللتان تميزان هذه الممثلة الراحلة.

لذلك، نقدم لك 10 نجمات هوليووديات قلّدن مارلين مونرو، وقرّري بنفسك أيّهنّ جسّدت مارلين بالشكل الأمثل.

مادونا: كرّمت المغنية الشهيرة لحظة مونرو الرمزية من فيلم Gentlemen Prefer Blondes عندما أنشدت أغنية 'Diamonds Are a Girl's Best Friend (أي المجوهرات هي صديقة الفتاة المفضلة". بالتالي، عند تصوير شريط الفيديو لأغنية 'Material Girl' (الفتاة المادية) عام 1985 قررت ارتداء فستان زهري جميل، ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر اللمّاع، فضلاً عن عقد من الماس.

أنجلينا جولي: يمكن إدراج الممثلة الجميلة والغامضة أنجلينا جولي على لائحة الجميلات اللواتي قلّدن مونرو. ففي عام 2002، قررت جولي صبغ شعرها باللون الأشقر البلاتيني لدورها في فيلم Life or Something Like It أي الحياة أو ما يشبهها. ذكرتنا طلة جولي في الفيلم بالممثلة التي سطع نجمها في الخمسينيات، بخاصة أنّ جولي قررت استخدام أحمر الشفاه الأحمر اللون.

ميشيل وليامز: في عام 2011، مثلت وليامز دور مونرو في فيلم My Week With Marilyn "أسبوعي مع مارلين" . وبالتالي، اضطرت ويليامز إلى صبغ شعرها باللون الأشقر البلاتيني وكسبت بعض الوزن. بالإضافة إلى ذلك، أقرّت وليامز بأنها تعلمت تمثيل طرفين من مارلين، أي شخصيتها التي كانت تظهرها للعموم والمرأة الحقيقة داخلها. ويا لها من نجمة كرّست نفسها لتقليد مارلين مونرو.

ليندسي لوهان: لطالما أقرّت الممثلة الشابة ليندسي لوهان بأنها إحدى المعجبات بمارلين مونرو، ما يضعها على لائحة النجمات اللواتي قلدن مونرو. ففي عام 2008، عقدت جلسة تصوير مع بيرت ستيم لتذكير الجمهور بجلسة التصوير التي أقامها المصور الشهير مع مونرو.

لايدي غاغا: لا بد من إدراج لايدي غاغا في هذه القائمة، لأن المغنية الرائعة، في إحدى طلاتها، قصت شعرها وصبغته باللون الأشقر البلاتيني ووضعت الكحل الأسود،على طريقة مونرو.

باريس هيلتون: في عام 2010، طلّت باريس هيلتون بشكل ذكرنا لا محال بمارلين مونرو عند إطلاقها لعطرها Tease . في الواقع، كانت تبدو وكأنها ترتدي زيّ هالوين لا ثياب مستوحاة من الجميلة الشقراء.

غوين ستيفاني: من الأكيد أن غوين ستيفاني هي إحدى النجمات اللواتي نجحن في تقليد مارلين مونرو بالشكل الأنسب. في الواقع، يذكرنا شعرها الأشقر البلاتيني والشفتان الحمراوان بمارلين في أوجها.

سكارليت جوهانسون: في إحدى الدعايات التي شاركت فيها الممثلة الشابة سكارليت جوهانسون لترويج عطر Dolce & Gabbana اختارت الممثلة طلة ذكرتنا بشكل كبير بمارلين مونرو. ونحييّها على خيارها لأنها بدت رائعة الجمال.

آنا نيكول سميث: لا يمكن تجاهل آنا نيكول سميث في لائحة النجمات العشر اللواتي قلّدن مارلين مونرو بالشكل الأمثل. انظروا إلى إعلان Guess Jeans في التسعينيات وسترون كم كرّست نفسها لقدوتها. ولكن، للأسف ، شاء القدر أن تلقى المرأتان حتفهما .

كيت ابتون: أذهلتنا كيت ابتون في صورتها على غلاف مجلة Vanity Fair's احتفالاً بعيدها المائة إذ أنها ظهرت في لباس ضيّق من الساتان. يا لها من ممثلة عرفت كيفية تقليد مارلين مونرو!

من برأيك المرأة التي نجحت بالفعل بتقليد مونرو؟

