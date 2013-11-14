5 نصائح للسيدات من Mike Ryan

بالنِّسبة لكِ، هل تقبلين النصيحة؟؟

سواءً كانت الإجابة نعم أو لا، فبالتأكيد إذا علمتِ بأنَّ النصيحة المقدَّمة لكِ هي من شخص خبير بها سيكون الوضع مختلفاً.

ولأنَّ "سيِّدتي نت" يبحث عن كلّ ما يهمّ المرأة وخصوصاً الشابَّات، فهو ينقل لكِ في ما يلي نصائح خبير الشَّعر العالميّ- المقيم في دبي والمؤول عن صحة وحيويّة الشعر في البلاد العربيّة- Mike Ryan في مجال العناية بالشَّعر وكيفيَّة الحصول على شعر ناعم وأملس:

1. بداية، يقول Ryan: "إنَّ الحيلة الأولى للحصول على شعر أملس هي بلسم الشَّعر"، ويعلّل ذلك قائلاً: "إنَّ أيّ احتكاك بين الشَّعر قد يسبّب تلفه مباشرة، لذلك فإنَّ استخدام البلسم وكريم تسريح الشَّعر بصفة مستمرة سيحول دون تلف الشَّعر".

2. ويضيف: "إنَّ من أهم الأخطاء التي ترتكبها الفتاة بحق شعرها الإسراف في استخدام منتجات وأدوات العناية بالشَّعر التي تحمي كثيراً حتى تؤدِّي إلى جفاف الشَّعر، ما يتسبّب في انقسام ألياف الشَّعر وتلفها".

3. وللحصول على العناية المتوازنة فهو ينصح بثلاثة أشياء، وهي: استعمال رذاذ حماية الشَّعر من الحرارة، والمحافظة على استخدام البلسم، والقيام بحمام زيت دافئ للشَّعر بشكل أسبوعيّ.

4. وعن الجديد في مجال مستحضرات التجميل، يُشير Ryanإلى أنَّه يطمح إلى إنتاج المزيد من مستحضرات التجميل الطبيعيَّة التي تساعد الفتيات اللاتي يعانين من مشكلة الشَّعر الأجعد حتى يحصلن على شعر أكثر نعومة وانسيابيَّة.

5. كما يؤكِّد Ryan أنَّ تقنيات قص الشَّعر الاحترافيَّة قد تساعد في الحصول على شعر أملس، فإذا تمَّ قص الشَّعر بشكل منظَّم، فمن الممكن في هذه الحالة التقليل من مظهره الأجعد، إضافةً إلى أنَّ الطَّبقات الخفيفة منه قد تعكس مزيداً من الشَّكل المرتب للشَّعر.

تابعي هنا:

أسهل تسريحات الشعر الطويل