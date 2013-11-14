ما هو الوعد الذي قطعه مهنّد لوالدته؟

تنقل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند مع صديقه الممثل كيفانش كاسابلي الشهير بجميل في منطقة أتيلار، وتناولا غداءهما في مطعم "جونايدن"، حيث كان يقود سيارته الـ BMW البيضاء الجديدة التي أثارت فضول المارة وصحافة الباباراتزي التي كتبت "مهند يفي بوعده لوالدته بترك قيادته للدراجة النارية ويعود لقيادة السيارات، بعد طلبها منه ترك الدراجة خوفاً منها على حياته، بعد نجاته من حادث خطير تعرض له مؤخراً باصطدامه بدراجة نارية، تسببت بكسر رجل قائدها ونجاته هو بأعجوبة".

كيفانش لم يشتر سيارته الجديدة، بل تلقاها هدية إثر توقيعه عقداً إعلانياً جديداً مع وكالة BMW في تركيا، حيث خصصت له سيارتين خاصتين به لتنقلاته مجاناً، إحداهما سوداء والأخرى بيضاء، بالإضافة إلى أجره كسفير لعلامة الشركة العريقة.

وبهذا يصبح كيفانش تاتليتوغ الممثل التركي الأكثر طلباً في مجال الإعلانات في تركيا، حيث كسب الجزء الأكبر من ثروته من الإعلانات.