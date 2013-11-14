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tina turner تتخلى عن الجنسية الأميركية

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tina turner تتخلى عن الجنسية الأميركية tina turner تتخلى عن الجنسية الأميركية

أعلنت نجمة الروك الأميركية tina turner رسمياً تخليها عن جنسيتها الأميركية، وذلك خلال زيارة قامت بها للسفارة الأميركية في سويسرا، وقالت turner إنها لم تعد تشعر بروابط قوية تجاه الولايات المتحدة الأميركية، ولا شيء يجمعها بأميركا سوى الروابط العائلية.

وكانت tina turner (73 عاماً) قد تزوجت من صديقها وشريكها الألماني Erwin Bach (57 عاماً) بعد علاقة استمرت 27 عاماً، في مدينة زيوريخ السويسرية مسقط رأس الزوج.

وتعلمتtina اللغة الألمانية، ثم انتقلت للإقامة في سويسرا عام 1995 لتكون إلى جانب Erwin Bach، وقد أدت اليمين في أبريل الماضي للحصول على الجنسية السويسرية، بعد أن أقامت في سويسرا منذ 20 عامًا.

يذكر أن turner، الحاصلة على جائزة غرامي ثماني مرات، انسحبت من الساحة الفنية بعد جولتها في 2008 –2009 .

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