"مهرجان دبي السينمائي" العاشر يكشف عن قائمة أفلام مسابقة "المهر العربي"

كشف "مهرجان دبي السينمائي الدولي" عن القائمة الأولى من الأفلام التي ستتنافس على جوائز مسابقة "المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة"، والتي تمّ اختيارها عبر مجموعة كبيرة من الأفلام التي تقدّمت من مختلف أقطار الوطن العربي، للمشاركة في الدورة العاشرة للمهرجان التي ستنعقد في الفترة من 6-14 ديسمبر. ولتحمل مسابقة "المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة"، هذا العام، أهم ما أنتجته السينما العربية من أفلام، ولتكون المسابقة حافلةً بأسماء أهم صانعي السينما العرب، وروادها أيضاً.

في هذه المناسبة، قال مسعود أمرالله آل علي؛ المدير الفني لـ"مهرجان دبي السينمائي الدولي": "إن معاينة هذه القائمة الأولى من الأفلام المشاركة في مسابقة المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة، تضع المتابع والمهتم بالسينما العربية أمام بانوراما حقيقية لأهم إنتاجات هذه السينما.

وأضاف: "تعكس الأفلام الروائية الطويلة التي تمّ اختيارها، هذا العام، للتنافس على جوائز "المهر العربي" طيفاً واسعاً من القضايا التي تهمّ المواطن العربي، في اللحظة الراهنة، وبالتالي فإنها أفلام تقاربها إبداعياً، وترصد الثابت والمتحول في الحياة العربية".

من جهته قال عرفان رشيد، مدير البرامج العربية في مهرجان دبي السينمائي الدولي: " تتنوّع الأفلام التي يعرضها برنامج "المهر العربي" بين قضايا الترابط العائلي، الذي يُعتبر عنصراً اجتماعياً مؤثراً في الثقافة العربية، ورصداً عميقاً للاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى مشاكل اجتماعية مزمنة من واقع المجتمع العربي.

يحضر المخرج السوري محمد ملص، من خلال فيلمه الجديد "سلّم إلى دمشق"، وتعود المخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس، بفيلم "مي في الصيف"، من المغرب، يشارك المخرج جيلالي فرحاتي بفيلم "سرير الأسرار"، أما المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي؛ فيعود مجدداً بفيلم "فلسطين ستيريو" ومن الجزائر يشارك المخرج عمور حكار بفيلمه الروائي الثاني "الدليل"، تواصل المخرجة ليلى مراكشي نجاحاتها، بعد فيلم "ماروك"، وتعود هذا العام بفيلمها الروائي الثاني "روك القصبة"، أما فيلم "وينن" فقد اجتمع على إخراجه سبعة مخرجين لبنانيين هم طارق قرقماز، وزينة مكي، وجاد بيروتي، وكريستال اغنيادس، وسليم الهبر، وماريا عبدالكريم، وناجي بشارة.، ويشارك المخرج المغربي هشام العسري، بفيلمه الروائي الثاني "هم الكلاب"، ويقدّم المخرج اللبناني محمود حجيج في فيلمه "طالع نازل".