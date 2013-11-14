خطة استراتيجية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى مصر بدعم الصحة العالمية

تمثل مصر أعلى نسبة إصابة بفيروس سى، واستطاعت أن تحد من انتشار فيروس بى، نظراً للحملة القومية التى قامت بها وزارة الصحة المصرية، من خلال تطعيم الأطفال ضد فيروس بى، وتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

تقول الدكتورة منال حمدى السيد، أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى مصر، إنه خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد الذى عقد فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، تم عقد اجتماع من منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة العدوى" C D C" والاتحاد الدولى للفيروسات الكبدية ودعمها فى وضع الفيروسات الكبدية على خطة الحكومات على مستوى العالم والمؤسسات الخيرية للوقاية وعلاج الفيروسات الكبدية المختلفة خاصة فيروسى"بى وسى".

وأضافت منال، أنه يتم حاليا الإعداد لمؤتمر دولى عام 2015 لفيروسات الكبد، حيث يتم دعوة الوزراء من الحكومات المختلفة على مستوى العالم لدعم الخطة الدولية لمكافحة الفيروسات الكبدية ووضع استراتيجيات للدول لنشر الوعى، والتأكد من إمكانية توفير العلاج المناسب لجميع المرضى بأسعار مخفضة ومدعومة، خاصة فى الدول النامية، علما بأن منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة العدوى ومعهد "باستير" بفرنسا بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بصدد الانتهاء من وضع الاستراتيجية القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى مصر واستخدام هذه الاستراتيجية مثل الدول العالم ذات الموارد المحدودة.

وتقول جارى حاليا وضع الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية وتحديد الميزانية حتى يتسنى للحكومة والمؤسسات الأهلية للمشاركة فى هذه الخطة القومية بدعم تقنى بالخبرات لتنفيذ الخطة من منظمة الصحة العالمية للاستفادة من خبراتها فى هذا المجال.

والخطة تشمل رصد الحالات الجديدة وخطة مكافحة العدوى وأمان الدم ومشتقاته، وتشمل أيضا التطعيم ضد فيروس بى وتعميم جرعة تطعيم ضد فيروس بى للأطفال حديثى الولادة والفئات الأكثر عرضة للإصابة وتشمل أيضا الاكتشاف المبكر للحالات والعلاج.