إحالة 12 فتاة بينهن “ممثلة” للمحاكمة لإدارتهم شبكة دعارة

أحال المستشار عمرو عوض ، وكيل أول نيابة قصر النيل، 12 فتاة بينهن ممثلة مغمورة، لاتهامهن بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب الى محكمة العاجلة الجنح.

> وكشفت التحقيقات التي أجراها محمد فؤاد وكيل نيابة قصر النيل، أن المتهمات ألقى القبض عليهن أثناء وجودهن في فندق ماريوت بمنطقة الزمالك ومحاولتهن استقطاب راغبى المتعة الحرام، ووجهت لهن النيابة تهم ارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة، وإدارة شبكة دعارة.

كانت مباحث قسم قصر النيل ألقت القبض على الفتيات أثناء تواجدهن في فندق ماريوت ومحاولتهن استقطاب رواد الفندق من راغبى المتعة وممارسة الرذيلة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.