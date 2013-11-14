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اتحاد العمال: الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح بإعلان الحد الأقصى للأجور

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اتحاد العمال: الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح بإعلان الحد الأقصى للأجور اتحاد العمال: الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح بإعلان الحد الأقصى للأجور

أشاد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال بقرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014.
> ومن جانبه أكد عبدالفتاح إبراهيم – رئيس الاتحاد، إعجابه بهذا القرارالذي وصفه بـ”التاريخى”، والذى يعبر بحق عن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو 2013، مؤكداً أن هذه بدأت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وتقريب الفوارق بين فئات المجتمع.
> ودعا إبراهيم الحكومة الى مواصلة جهودها نحو تنفيذ حقوق العمال فى القطاعيين العام والخاص، والسعى بقوة نحو تطوير الصناعة وضخ الإستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة والتى تعمل بربع طاقاتها.
> وقال أن الإتحاد يثق فى جهود الحكومة ويثمنها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والتى تتطلب منا جميعا الوحدة والتوحد لا التفتيت والتفرقة ، وأشار إلى أن الاتحاد سيكون فى ظهر الحكومة طالما تحافظ على حقوق الشعب وفى القلب منه العمال ،وسينتفض ضدها فى حالة إنحرافها عن هذا المسار.

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