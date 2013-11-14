أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريبري مندهش من تفضيل الفرنسيين لميسي ورونالدو

Google+ Print
ريبري مندهش من تفضيل الفرنسيين لميسي ورونالدو ريبري مندهش من تفضيل الفرنسيين لميسي ورونالدو

أبدى الفرنسي فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ دهشته من شعوره بأن أغلب الفرنسيين يرجحون فوز ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية لعام 2013.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمته المختصرة للاعبين الـ23 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ولكن أغلب الترشيحات تصب في مصلحة الثلاثي ريبري وميسي ورونالدو، ويتفوق الأول على نجمي برشلونة وريال مدريد في أنه توج مع بايرن الموسم الماضي بثلاثية تاريخية.

وقال ريبري لموقع "لو 10 سبورت" الفرنسي: "أنا لست من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية؟ ربما قد أستطيع أن أفعلها إذا وجدت بعض الدعم".

وتابع "لدي انطباع أن الناس في فرنسا تفضل ميسي ورونالدو، وحقيقة لا أعرف لماذا".

وأتم صاحب الـ30 عاما "لقد كنت قويا جدا في 2013، وحافظت على نفس المستوى طوال العام وفزت بالعديد من البطولات، والفوز بالكرة الذهبية سيكون شرفا كبيرا لي ولعائلتي وأطفالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع