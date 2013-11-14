ريبري مندهش من تفضيل الفرنسيين لميسي ورونالدو

أبدى الفرنسي فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ دهشته من شعوره بأن أغلب الفرنسيين يرجحون فوز ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية لعام 2013.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمته المختصرة للاعبين الـ23 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ولكن أغلب الترشيحات تصب في مصلحة الثلاثي ريبري وميسي ورونالدو، ويتفوق الأول على نجمي برشلونة وريال مدريد في أنه توج مع بايرن الموسم الماضي بثلاثية تاريخية.

وقال ريبري لموقع "لو 10 سبورت" الفرنسي: "أنا لست من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية؟ ربما قد أستطيع أن أفعلها إذا وجدت بعض الدعم".

وتابع "لدي انطباع أن الناس في فرنسا تفضل ميسي ورونالدو، وحقيقة لا أعرف لماذا".

وأتم صاحب الـ30 عاما "لقد كنت قويا جدا في 2013، وحافظت على نفس المستوى طوال العام وفزت بالعديد من البطولات، والفوز بالكرة الذهبية سيكون شرفا كبيرا لي ولعائلتي وأطفالي".