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بيكيه: لو فاز ميسي بالكرة الذهبية سأضحك كثيرا

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بيكيه: لو فاز ميسي بالكرة الذهبية سأضحك كثيرا بيكيه: لو فاز ميسي بالكرة الذهبية سأضحك كثيرا

برشلونة، (إفي): قال جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة الإسباني إن الصحافة تشن حملات لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي فرانك ريبري، أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مبرزا أنه "سيضحك كثيرا لو فاز ميسي بها".

وفي مقابلة مع صحيفة (الموندو ديبورتيفو) قال بيكيه "لا يمكن استبعاد ليو أبدا. إنه اختيار يصوت له الكثير من الناس. لقد فاز بالجائزة أربع مرات ويحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم. لو فاز سأضحك كثيرا، كثيرا".

وأضاف "إذا قمنا بتقدير موسمه جيدا، فنجد أنه عاد ليكون متميزا. لا أقول إن كريستيانو ليس كذلك أو أن أقلل من قيمة ريبري ولكن ليو.. فليفز من يصوت له الناس وحسب. من سيفوز هو الذي سيستحق الجائزة بغض النظر عن حملات الجرائد".

ومن ناحية أخرى، تحدث بيكيه عن مقارنة برشلونة الحالي تحت قيادة الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو بالبرسا في عهد بيب جوارديولا.

وقال بيكيه في هذا الصدد "لا يجب أن نقارن أنفسنا بذلك العهد. فوقتها كنا الفريق الوحيد في التاريخ الذي يفوز بالألقاب الستة للموسم. اجتمعت سلسلة ظروف وحققنا أمرا غير مسبوق".

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