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جوزيه يسافر المغرب لمؤازرة الأهلي في مونديال الأندية

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جوزيه يسافر المغرب لمؤازرة الأهلي في مونديال الأندية جوزيه يسافر المغرب لمؤازرة الأهلي في مونديال الأندية

كشف البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي عن أنه سيؤازر الفريق الأحمر في مبارياته بمونديال الأندية في المغرب ديسمبر المقبل.

وتأهل الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه على حساب أورلاندو بايرتس.

وحضر جوزيه الذي توج مع الأهلي بأربعة ألقاب لدوري الأبطال المباراة النهائية في ملعب المقاولون العرب لمؤازرة الفريق أمام أورلاندو.

وقال جوزيه للموقع الرسمي للأهلي: "أنا خلف الأهلي في كل مكان".

وتابع "أتمنى التوفيق للأهلي في رحلته في كأس العالم للأندية المقبلة وأن يحقق اللاعبون إنجازا كبيرا يضاف لتاريخهم و تاريخ الأهلي العريق".

الأهلي يبدأ مشواره بمواجهة جوانزو إيفرجراند الذي يقوده الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي في ربع النهائي يوم 14 ديسمبر، ويواجه الفائر منهما بايرن ميونيخ يوم 17.

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