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ألوان الميتاليك تطغى على أناقة الـ "Street Style"

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ألوان الميتاليك تطغى على أناقة الـ "Street Style" ألوان الميتاليك تطغى على أناقة الـ "Street Style"

تؤثِّر إطلالات الـ "Street Style" بشكل كبير في اتجاهات الموضة، فجمهور أسابيع الموضة هم السبَّاقون دوماً إلى ارتداء ما يقدِّمه المصممون على منصَّات العرض، وقد لفتتنا في هذه الفترة طغيان ألوان الميتاليك اللمّاعة على إطلالات السيِّدات الأنيقات في الشوارع.

تضفي هذه الألوان لمسة عصريَّة إلى إطلالتكِ، وتتميَّز بسهولة تنسيقها في إطلالات مختلفة بألوان متعددة، حيث يمكن تنسيق بنطلون فضيّ عصريّ في لوك عمليّ مع توب بلون خريفيّ جميل، وإن أردتِ بداية بسيطة لارتداء ألوان الميتاليك الجذَّابة فابدئي باقتناء قطعة إكسسوار متمثِّلة في حقيبة أو حذاء لتضفي طابعاً خاصّاً على إطلالتكِ. 

ننصحكِ بألا تحصري نفسكِ بألوان الميتاليك المتوقَّعة كالفضيّ والذهبيّ، فقد حان الوقت لتجرِّبي ألواناً لمّاعة بألوان مشرقة وعصريَّة. 

شاهدي الصُّور واستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتكِ الخريفيَّة هذا الموسم.

 

 

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