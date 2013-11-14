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وزير الرياضة: زيارة كأس العالم رسالة تقدير من الفيفا لمصر

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وزير الرياضة: زيارة كأس العالم رسالة تقدير من الفيفا لمصر وزير الرياضة: زيارة كأس العالم رسالة تقدير من الفيفا لمصر

قال طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة أن استضافة لكأس العالم في هذا التوقيت رسالة تقدير من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمصر.

الكأس يحضر إلى مصر برعاية كوكاكولا من الخميس 14 نوفمبر وحتى السبت 16 نوفمبر.

وقال أبو زيد في بيان رسمي: "استقبال مصر لكأس العالم رسالة تقدير من الفيفا لمصر، وتعبير عن ثقته في أن مصر آمنة وقادرة على احتضان مثل هذه الفعاليات".

وتابع "احتضان مصر لكأس العالم رسالة طمأنة بأن البلاد مستقرة وتفتح ذراعيها للعالم، وتستطيع استضافة أي أحداث رياضية على أرضها".

وكان أبو زيد في استقبال كأس العالم في مطار القاهرة بصحبة عدد من الوزراء قبل أن بدء فعاليات ترحيب مصر بالكأس، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

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