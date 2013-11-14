هزاع وسيف بن زايد يعزيان بوفاة عيد سعيد الغفلي

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى علي سعيد الغفلي في وفاة شقيقه عيد سعيد الغفلي.

كما قدّم سموهما العزاء إلى أبناء الفقيد الفريق سعيد عيد الغفلي مدير مكتب سمو مستشار الأمن الوطني وحسين عيد الغفلي، وذلك في منزل الفريق سعيد عيد الغفلي الكائن في منطقة بين الجسرين بأبوظبي. وعبر سموهما عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.