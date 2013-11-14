رسميا – إيقاف لاعب الكونج فو صاحب إشارة رابعة لمدة عام

قرر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة التصديق على قرار الاتحاد المصري للكونج فو بإيقاف لاعبه محمد يوسف لعام محليا ودوليا بعد رفعه شعار رابعة في بطولة ودية بروسيا.

وقام يوسف برفع العلامة الشهيرة بفض اعتصام رابعة العدوية، خلال تتويجه ببطولة ودية في روسيا.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانا رسميا ذكرت فيه موافقة أبو زيد على قرارات اتحاد الكونج فو المتعلقة بمعاقبة اللاعب.

وقرر اتحاد الكونج فو إيقاف يوسف عاما عن المشاركات المحلية والدولية، وكذلك الشطب من سجلات نادي المؤسسة العسكرية.

وكان يوسف قد قال في حوار مع صحيفة "دايلي نيوز" أن اتحاد الكونج فو لم يعلمه بقرار إيقافه حتى الآن، مشيرا إلى وزارة الرياضة ليس من حقها معاقبته.