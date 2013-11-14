عبد ربه: كرة القدم لا تعرف المستحيل.. ومباراة غانا تحتاج ' رجالة '

يؤمن حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي ولاعب وسط منتخب مصر بفرصة الفراعنة في تعويض الخسارة الثقيلة من غانا 6-1 في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

وخسرت مصر بنتيجة كبيرة من النجوم السوداء 6-1 في كوماسي، في مباراة لم يشارك فيها أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2008.

ويحتاج الفراعنة للفوز بفارق خمسة أهداف في لقاء الإياب على ملعب الدفاع الجوي يوم 19 نوفمبر من أجل التأهل للمونديال.

وقال عبد ربه لـFilGoal.com: "كرة القدم تعترف بالمجهود وبذل الجهد، ولا تعرف المستحيل".

وتابع "يجب أن نتحلى بالأمل في التعويض أمام غانا حتى أخر وقت، ونعتمد في ذلك على رد اعتبارنا كمصريين وأبطال إفريقيا".

وأوضح "مباراة غانا تحتاج إلى رجال يلعبوا حتى النهاية، ولا ينظروا إلا لأمر واحد وهو الحفاظ على سمعة مصر".

وأشار عبد ربه إلى أن الخسارة من غانا بهذه النتيجة أمر عارض يصعب تكراره، ولذلك على الفراعنة أن يؤمنوا بفرصهم في التعويض.

وأتم قائد الدراويش "أطالب الجماهير بمساندة اللاعبين من أول دقيقة حتى نهاية المباراة من أجل رد كرامتنا".