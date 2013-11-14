تظاهرة كبرى للصيادين وغلق فرع هيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ

تشهد مدينة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، تظاهرة كبرى لصيادى البرلس والعاملين بفرع هيئة الثروة السمكية، ضد قرارت رئيس هيئة الثروة السمكية، والفساد المستشرى فى فرع الهيئة بكفر الشيخ على حد قولهم.

وكان الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة، اتخذ عددا من القرارات التى يرفضها العاملون بفرع الهيئة بكفر الشيخ جملة وتفصيلاً، بناء على المذكرة التى رفعها رئيس الإدارة المركزية بكفر الشيخ، والتى تضمنت استبعاد المهندس كمال الحداد المدير العام للإنتاج والتشغيل، فى المنطقة واستبداله بآخر، كما أكد العاملون أن المذكرة تضمنت تعيين المهندس عطية سعد مديراً تنفيذيا لبحيرة البرلس، بدلا من المهندس عبد العزيز مروان، برغم عدم خبرة المدير الجديد فى أعمال البحيرة، وتم تعيين مهندس جديد لإدارة المرابى برغم عدم عمله فى هذه الإدارة.

وأضاف العاملون بالثورة السمكية بكفر الشيخ، أن استبعاد الحداد جاء على كشفه لفساد بالبحيرة، ومن بينها أن ما تم إلقاؤه فى البحيرة 2مليون زريعة، وما كتب بالأوراق أن ما تم إلقاؤه من ذزيعة 85 مليون زريعة لتنمية البحيرة دون تشكيل لجنة من الجمعيات.

وأشاروا إلى أن هناك 300فدان تعديات لم يتم اتخاذ إجراء ضد المخالفين سوى محاضر فقط دون إزالة التعديات، وإزالات على الورق فقط دون إزالة التعديات على الطبيعة.

وأضافوا أنه يوجد 350 فدانا فى منطقة النقعة المسماة "بعش الدبابير"، مقسمة لمزارع كل مزرعة 10 أفدنة تم إزالة التعديات قبلها وبعدها دون المساس بها.

جدير بالذكر، أن العاملين بفرع هيئة الثروة السمكية أغلقوا أمس الأربعاء باب الفرع، وأضربوا عن العمل ومنعوا المترددين على الفرع من دخوله لقضاء مصالحهم.