توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم، بشكل محدود بمحاذاة بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية على التوالى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد شهود عيان بأن نحو ست جرافات إسرائيلية توغلت لمسافة مائتى متر تقريبًا انطلاقا من بوابة موقع أبو ريدة، ببلدة خزاعة، بمساندة عدة آليات مدفعية داخل الشريط الحدودى وباشرت بعمليات تمشيط وتجريف داخل أراضى المواطنين الزراعية.

وأشار شهود العيان إلى أن الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين والمزارعين فى المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن توغلا مماثلا حدث فى نفس المنطقة صباح أمس، وسط إطلاق نار عشوائى دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وتواصل قوات الاحتلال عمليات التمشيط على طول الشريط الحدودى بين الفينة والأخرى بحثا عن أى أنشطة للمقاومة خصوصا الأنفاق.