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تقرير – عموري في تشكيل الإمارات أمام هونج كونج

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تقرير – عموري في تشكيل الإمارات أمام هونج كونج تقرير – عموري في تشكيل الإمارات أمام هونج كونج

يؤدي منتخب الإمارات تدريبه الأساسي مساء الخميس استعدادا لمباراة هونج كونج في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية 2015.

وتستضيف الإمارات متصدر المجموعة الخامسة هونج كونج يوم الجمعة في الجولة الرابعة.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه من المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لمنتخب الإمارات على صانع الألعاب عمر عبد الرحمن "عموري" في التشكيل الأساسي للمباراة بعد تعافيه من الإصابة.

أما بالنسبة للمهاجم أحمد خليل الذي تخلص هو الآخر من إصابته، فمن المرجح أن يجلس على مقاعد البدلاء مع الدفع به لشوط على الأكثر حسب ظروف المباراة.

وتتصدر الإمارات المجموعة بتسع نقاط بفارق خمس نقاط عن أوزباكستان وهونج كونج.

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