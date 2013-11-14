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انهيار منزل بأخميم بسوهاج‎ دون وقوع اصابات

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انهيار منزل بأخميم بسوهاج‎ دون وقوع اصابات انهيار منزل بأخميم بسوهاج‎ دون وقوع اصابات

صورة أرشيفية

انهار منزل من طابق واحد دون حدوث خسائر في الأرواح بسبب قدم المنزل وتهالكه بناحية سليمان حمد بمركز أخميم .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين انهيار منزل ملك المدعو على أحمد محمد 35 سنة موظف، مكون من طابق واحد ومشيد من الطوب اللبن، حيث تبين انهيار المنزل بالكامل.

لم يسفر عن ذلك ثمة إصابات بأحد ، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للانتقال واتخاذ اللازم  كما تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3729 إداري المركز، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

 

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