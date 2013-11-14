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“الداخلية بغزة” تلاحق المتورطين في سرقة سيارة بث قناة “العربية”

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“الداخلية بغزة” تلاحق المتورطين في سرقة سيارة بث قناة “العربية” “الداخلية بغزة” تلاحق المتورطين في سرقة سيارة بث قناة “العربية”

أدانت وزارة الداخلية بحكومة غزة حادث سرقة سيارة البث الخارجي الخاصة بقناة “العربية” في غزة..مؤكدة أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث حتى يتم القبض على المتورطين فيه .

وذكر مدير المكتب الإعلامي للداخلية إياد البزم في تصريح صحفي اليوم أن مجهولين سرقوا سيارة البث التابعة لقناة العربية بعد أن اعتدوا بالضرب على سائقها وتركوه قرب منطقة الغفري بشارع الجلاء غرب مدينة غزة.

وأكد البزم أن المكتب الإعلامي الحكومي والمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية قاما بمتابعة الأمر والتواصل مع مدير مكتب قناة العربية في غزة اسلام عبد الكريم ومعرفة تفاصيل ما جرى.

وأشار إلى أن المكتب الإعلامي للداخلية تواصل مع الجهات المختصة في الشرطة الفلسطينية وتم تقديم شكوى في مركز شرطة التفاح والدرج شرق غزة وتعميم أوصاف سيارة البث على كافة الحواجز.

وقالت قناة العربية الفضائية التي تبث من دبي إن مسلحين مجهولين اختطفوا الليلة الماضية مساعدا للتصوير في مكتبها المغلق في غزة واقتادوه إلى مخزن أودعت فيه أجهزة بث تابعة للقناة،ثم أخلوا سبيله بعد الاعتداء عليه بالضرب، فيما قاموا بسرقة أجهزة البث.

وكان النائب العام في حكومة غزة قرر في شهر يوليو الماضي إغلاق مكتب قناة “العربية” الواقع في مبنى بحي الرمال وسط مدينة غزة..متهما القناة ببث أخبار كاذبة وعدم التزامها بالمهنية والموضوعية في التغطية الاعلامية.

 

أ ش أ

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