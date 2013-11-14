بالصور.. المحافظ ومدير الأمن يكرمان أسرة شهيد أحداث العتامنة بسوهاج

قام اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بمكتبه بتكريم أسرة شهيد الواجب أمين الشرطة حمدى أحمد محمد ببرم، والذى استشهد برصاص الغدر فى أحداث قرية العتامنة بمركز طما.

ثم قام مدير أمن سوهاج باصطحاب أسرة الشهيد إلى ديوان عام المحافظة للقاء اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج من أجل المشاركة فى عملية التكريم، وأن يشملهم بكافة أوجه الرعاية الاجتماعية واستقبلهم المحافظ وأصدر تعليماته بدراسة جميع مطالب أسرة الشهيد والعمل على تلبيتها على وجه السرعة.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد عبد الحكيم عامر العلكى مأمور مركز شرطة طما، يفيد قيام بعض الأشخاص المسلحين بالهجوم على السيارة رقم 3198 شرطة، قيادة الرقيب شرطة على رجب جمعة من قوة المركز، المكلفة بتأمين سيارة تابعة لهيئة البريد قادمة من مكتب بريد الواقات متجهة لمكتب بريد العتامنة لتسليم أموال وطوابع ودامغات وتوزيعها على مكاتب البريد بالمركز، وقيامهم بإطلاق وابل من النيران، مما أدى إلى مصرع أمين شرطة حمدى محمد إبراهيم ببرم وإصابة عبد الحميد على محمد، الذى تم نقله إلى مستشفى أسيوط العسكرى.

ورجحت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة أهل المتهم عزيز.م.م، 44 سنة عامل بشركة بترول، ويقيم بالعتامنة بدائرة المركز، والمتهم فى واقعة إحراق نقطة شرطة العتامنة والاستيلاء على أسلحة أميرية فى أحداث العنف التى شهدتها سوهاج فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والذى تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بسوهاج أمس، من إلقاء القبض عليه، عقب تبادل إطلاق النار مع أقاربه الذين تصدوا لرجال الشرطة فى محاولة لمنعهم من القبض عليه، ثم قاموا عقب ذلك بقطع الطريق الزراعى سوهاج ـ أسيوط.