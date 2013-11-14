شريف عرفة يستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم “الجزيرة”

يستعد المخرج شريف عرفة لبدء تصوير الجزء الثانى من فيلم “الجزيرة”، بعد أن انتهى مؤلفه محمد دياب من كتابته مؤخرا، حيث بدأت الشركة المنتجة الاتصال بأبطال العمل وتوقيع العقود معهم .

ومن المقرر أن يضم الفيلم عددا من الوجوه الجديدة لم تشارك في الجزء الأول، من بينهم الفنان إبراهيم فرح ومجموعة من الشباب في أول ظهور لهم.

> ويبدأ الجزء الثاني من الفيلم بهروب “منصور”،وهي الشخصية المحورية لأحداث الفيلم،والتي يجسدها الفنان أحمد السقا،واستكمال قصة هروبه بعد أن ترك إبنه الذي يكبر ويشبهه كثيرا في ملامحه وأسلوب حياته.

> ويعمل عرفة حاليا على اختيار مواقع التصوير بعدد من محافظات الصعيد،مثلما حدث فى أحداث الجزء الأول،حيث يتناول العمل قصة حقيقية لامبراطور المخدرات عزت حنفي الذي حول بلدته في محافظة أسيوط من جزيرة إلى وكر للمخدرات.

> وكان الجزء الأول من فيلم “الجزيرة”قد عرض في عام 2007،ورشحته وزارة الثقافة المصرية للمشاركة في منافسات جوائز الأوسكار ضمن فئة “أفضل فيلم غير أمريكي”،واستمر عرض الفيلم لمدة 8 أشهر حقق خلالها إيرادات بلغت 20 مليون جنيه.

> يشارك في بطولة الجزء الثاني هند صبري،وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ونضال الشافعي، ويخرجه شريف عرفة،وتأليف محمد دياب، وخالد دياب، وشيرين دياب،ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عطلة منتصف العام الدراسي.

أ.ش.أ