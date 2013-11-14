«دولة الإسلام في العراق والشام»: على جميع الكتائب الوقوف بوجه العدو في حلب

توالت دعوات المعارضة المسلحة في سوريا إلى حشد الدعم فيما بين فصائلها لوقف هجوم قوات الجيش النظامي على حلب.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، الأربعاء، عن بيان صادر عن جماعة دولة الإسلام في العراق والشام دعوة لـ«جميع الكتائب وجميع المسلمين للوقوف في وجه العدو».

وجاءت هذه النداءات عقب تمكن الجيش النظامي من السيطرة على المنطقة القريبة من مطار المدينة بما فيها قاعدة عسكرية استراتيجية هناك.

وكانت 6 جماعات أخرى دعت، الإثنين الماضي، إلى التجييش لصد هجوم القوات الحكومية على حلب.

ويقول محللون إن السيطرة على القاعدة «80»، التي كانت بيد المعارضة المسلحة منذ فبراير الماضي، ستسهل تقدم قوات النظام نحو مناطق المعارضة.

وكانت القوات النظامية سيطرت في أكتوبر الماضي على بلدة سفيرة، جنوب شرقي المدينة، وسقطت بأيديهم، الإثنين الماضي، بلدة تل عران، على الطريق بين سفيرة وحلب.