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اليوم.. وزير الزراعة يفتتح بطولة مصر الدولية لجمال الخيول

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اليوم.. وزير الزراعة يفتتح بطولة مصر الدولية لجمال الخيول اليوم.. وزير الزراعة يفتتح بطولة مصر الدولية لجمال الخيول

يفتتح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الخميس، بطولتى القومية والدولية الـ 15 لجمال الخيول العربية، والتى تستمر حتى الأحد المقبل، وذلك بمحطة الزهراء للخيول، بمشاركة 309 خيول، متنافسة فى المسابقة.

من جانبه، قال الدكتور محمد هاشم، رئيس الهيئة الزراعية والمشرف على المسابقة، إن المسابقة المحلية يشارك فيها 169 حصانًا، وتبدأ اليوم الخميس وتنتهى الجمعة، بينما تبدأ البطولة الدولية السبت وتنتهى الأحد بمشاركة 140 حصانًا من إناث وذكور بالغين " أكثر من 4 سنوات" ومهور إناث وذكور أقل من 4 سنوات، بينما يتم منح صاحب المركز الثانى الدرع الفضى، بينما يتم منح الفائز الثالث الدرع البرونزى.

وأوضح هاشم، أن هذه المسابقة فى جمال الخيول، تتم على أساسها وضع معايير للمقاييس العالمية للجمال، والتى تشمل 15 معيارًا للجمال، منها تناسق الأعضاء، والرأس الجميل، والعيون المستديرة الواسعة، والأذنان الصغيرتان، وعظمة الأنف المقعرة، وفتحات الأنف الواسعة والرقبة الكبيرة المقوسة، واستقامة الأرجل، لافتًا إلى أن الخيول التى ستدخل المسابقة من أفضل الخيول العربية، والتى لها قاعدة بيانات تشمل شهادة ميلاد، واسم الحصان ونسبه لوالديه.

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مصر 365

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