17 نوفمبر.. محاضرات بالجامعة الأمريكية لمناقشة قضايا بناء السلام

ينظم مركز جون جيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة محاضرات، بعنوان "ماذا نفعل كمواطنين لبناء السلام فى ظل الصراع الدينى؟" يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجارى، ومحاضرة أخرى بعنوان "عند استقطاب المجتمعات: كيف نبنى جسور السلام؟"، يوم 18 نوفمبر الجارى.

ويلقى المحاضرة، أفيلا كيلميرا، ناشطة فى بناء ثقافة السلام وحائزة على جوائز عدة، وهى رئيس المؤسسة المجتمعية لأيرلندا الشمالية، وستتحدث كيلميرا عن تجربتها الشخصية على مدى 25 عاما عن الصراع الطائفى فى أيرلندا الشمالية، وتكشف كيف ساعد المواطنون فى إنهاء العنف وإعادة بناء المجتمع.

وسيتم توفير ترجمة باللغة العربية فى محاضرة "ماذا نفعل كمواطنين لبناء السلام فى ظل الصراع الدينى؟".