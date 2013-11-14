اليوم.. حملة لمكافحة شلل الأطفال بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

ينظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية اليوم الخميس، ندوة تثقيفية موسعة تحت (عنوان معا لمكافحة شلل اأطفال)بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع، وذلك بمناسبة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، برعاية اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية.

وأعلنت عواطف أندراوس نائب مدير المجمع الإعلامى، أنه سوف يشارك فى اللقاء ممثلى الأجهزة الشعبية والتنفيذية ومثقفات صحيات ورائدات ريفيات والإعلاميين، ويقوم بالتنسيق إيهاب محيى الدين أخصائى الإعلام بالمجمع.

وأضافت أن الندوة تهدف إلى التعريف بمرض شلل الأطفال، وطرق الوقاية وكيفية التنسيق والتكامل بين الأجهزة المعنية، والتعريف بأهمية التطعيمات للوقاية من المرض.

ويحاضر بالندوة الدكتورة أمانى عبد الغنى مدير التثقيف الصحى بمديرية الصحة.