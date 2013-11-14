خبراء: العالم يخسر المعركة ضد مرض البول السكرى

قال خبراء اليوم الخميس، إن العالم يخسر المعركة ضد مرض البول السكرى، حيث قفز عدد المصابين بالمرض إلى مستوى قياسى بلغ 382 مليون مصاب هذا العام.

والأغلبية الساحقة للمرضى مصابون بالنوع الثانى من البول السكرى المرتبط بالسمنة ونقص الحركة، وتنتشر الإصابة مع إتباع المزيد من الناس فى البلدان المتقدمة أنماط الحياة الغربية والحضرية.

والتقدير الأحدث من الاتحاد الدولى لمكافحة البول السكرى، يساوى معدل انتشار عالمى نسبته 8.4 بالمئة من عدد البالغين فى العالم، ويزيد عن العدد المسجل فى عام 2012، وهو 371 مليون مصاب.

ويتنبأ الاتحاد بأن يقفز العدد بنسبة 55 بالمئة، ليصل إلى 592 مليون مصاب بحلول عام 2035.

وقال الاتحاد فى النسخة السادسة من أطلس البول السكرى "معركة حماية الناس من الإصابة بمرص البول السكرى ومضاعفاته المعوقة والمهددة للحياة تمنى بالفشل"، وأشار الاتحاد إلى أن الوفيات بسبب المرض تبلغ حاليا 5.1 مليون وفاة سنويا.

وقال ديفيد ويتينج المتخصص فى الصحة العامة بالاتحاد "يبدو أن الأرقام تزداد سوءًا عاما تلو الآخر".