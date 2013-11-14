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منتخب المكسيك يسحق نيوزيلندا بخماسية ويقترب من مونديال البرازيل

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منتخب المكسيك يسحق نيوزيلندا بخماسية ويقترب من مونديال البرازيل منتخب المكسيك يسحق نيوزيلندا بخماسية ويقترب من مونديال البرازيل

سحق منتخب المكسيك مضيفه النيوزيلندي بـ5 أهداف مقابل هدف يتيم في ذهاب جولة فاصلة، الأربعاء، ليقطع بذلك خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل 2014.

وافتتح المدافع بول إجويلار التهديف، بعد 32 دقيقة في المباراة التي أقيمت في استاد أزتيكا.

وأضاف زميله راؤول خيمينيز الهدف الثاني، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف أوريبي بيرالتا هدفين متتاليين في الدقيقتين 48 و80، قبل أن يختتم رفائيل ماركيز الخماسية في الدقيقة84.

وسجل كريس جيمس هدف نيوزيلندا الوحيد في الدقيقة 85.

وستقام مباراة الإياب في ولنجتون، الأربعاء المقبل.

 

رويترز

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