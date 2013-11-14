استطلاع للرأي حول الرئاسة الأمريكية في 2016 يظهر تقدم هيلاري كلينتون

جاء في استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الأربعاء، في الولايات المتحدة أن هيلاري كلينتون ستتنافس في السباق إلى البيت الأبيض مع الجمهوري كريس كريستي، وهي متقدمة بشكل كبير على مرشحين آخرين.

وفي حال جرت الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر 2016، فإن وزيرة الخارجية السابقة ستحصل على 42% من الأصوات، مقابل 43% لكريس كريستي، حاكم ولاية نيوجرسي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي أعيد انتخابه لهذا المنصب، مطلع نوفمبر الجاري.

وتم إجراء الاستطلاع على عينة من 2545 شخصًا مع هامش خطأ بمعدل 1.9 نقطة.

وأمام 3 جمهوريين آخرين، هم السناتوران راند بول وتيد كروز، والنائب بول ريان، الذي خاض الانتخابات مع ميت رومني، عام 2012، فإن هيلاري كلينتون ستفوز بشكل كبير مع تقدم يتراوح بين 9 و15 نقطة.

وتخلت هيلاري كلينتون، التي ستبلغ من العمر 69 عامًا في العام 2016، عن منصبها كوزيرة للخارجية في فبراير الماضي، وتكرس وقتها للمقابلات والعمل في مؤسسة «كلينتون» مع زوجها وابنتها تشيلسي، وهي لم تعلن بعد عن ترشحها للانتخابات الرئاسية.

وأعطى استطلاع آخر للرأي أجري لحساب «إن بي سي نيوز» ونشر، الثلاثاء، هيلاري كلينتون تقدمًا بـ10 نقاط على كريس كريستي مع هامش خطأ بمعدل 3.6 نقطة، وأجري على عينة من 1003 أشخاص.