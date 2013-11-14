إهمال نظافة الفم وأمراض المعدة أهم أسباب روائح الفم السيئة

من المواقف المحرجة التى يتعرض لها البعض هى رائحة الفم الكريهة، فما هى الأسباب المؤدية إلى رائحة الفم الكريهة؟ وكيف يمكن علاجها؟

أجابت على هذه التساؤلات الدكتورة هالة إسماعيل أخصائية جراحة وعلاج الفم والأسنان، حيث تقول إن روائح الفم الكريهة لها عدة أسباب، وبمجرد معرفة السبب يمكنك علاجها بسهولة.

وأضافت أن من أكثر الأسباب شيوعا وانتشار هى إهمال العناية بنظافة الفم، خاصة بعد تناول بعض الأطعمة التى تعلق بين ثنايا الأسنان مسببه تخمر تلك القطع، مما يؤدى إلى الروائح كريهة، خاصة عند الاستيقاظ صباحاً، وعلاج تلك الحالة يتم من خلال الحرص على تنظيف الفم من خلال المضمضة الصحية، وهى منتشرة فى الصيدليات.

وقالت هالة، أن من الأسباب أيضاً التى تنتشر هى عدم العناية بالأسنان نفسها، حيث إن تسوس الأسنان أو حدوث نخر بداخلها يؤدى إلى زيادة النشاط البكترى والفطريات فى الفم مؤديا إلى حدوث الروائح الكريهة، وعلاج تلك الإصابة يكون من خلال غسل الأسنان مرتين يوميا على الأقل بمعجون الأسنان المناسب، كما يجب زيارة عيادة طبيب الأسنان مرة كل 6 شهور.

وأضافت أن هناك بعض الأسباب التى قد لا تكون لها علاقة بالفم أو الأسنان، فبعض الأمراض الجسدية قد تسبب تلك الروائح كالإصابة بقرحة المعدة يؤدى إلى نمو بكترى على اللسان وفى الفم مؤديا إلى التهابات اللسان أو الفم بالإضافة إلى الروائح الكريهة، ويعتمد علاج تلك الحالة على اكتشاف السبب الحقيق من خلال الطبيب المختص.

وأشارت هالة إلى أن بعض العادات السيئة للإنسان قد تكون هى السبب فى الإصابة بروائح الفم الكريهة، حب الإنسان إلى تناول بعض الأطعمة المسببة لتلك الروائح كالثوم والبصل والأطعمة الغنية بالدهون، فتلك الأطعمة على الرغم من فوائدها إلا أنها تسبب روائح كريهة، لذا لابد من الاحتفاظ بالمضمضة عند تناول تلكك الأطعمة.

مشيرة إلى أن التدخين يعتبر من الأسباب المنتشرة فى الإصابة بروائح الفم الكريهة، حيث يعمل النيكوتين على الترسب على الأسنان مما يغير من لون الأسنان ويحولها إلى اللون الأصفر ويسبب روائح الكريهة، بالإضافة إلى أن التقدم فى العمر من الأسباب الهامة لظهور روائح الفم الكريهة خاصة إذا تم إهمال العناية بالفم.