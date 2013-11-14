استئصال ورم وزنه 600 جرام من سيدة بأسوان

نجح، مساء أمس الأربعاء، فريق من الأطباء الجراحين بجامعة أسوان بإشراف أ.د منصور كباش، أستاذ الجراحة ورئيس جامعة أسوان، فى استئصال ورم فى الغدة فوق الكلوية، من سيدة تبلغ من العمر 52 سنة، لأول مرة فى أسوان وذلك بالمستشفى الجامعى.

ضم الفريق الطبى الذى أجرى العملية، والتى استمرت لحوالى ساعتين كلا من "أ.د محمد ذكى أستاذ مساعد بجامعة سوهاج، د. بيتر توفيق فوزى مدرس مساعد قسم المسالك جامعة أسوان، د. أحمد صلاح مدرس مساعد قسم المسالك جامعة أسوان، د. طارق سيد حميدة مدرس مساعد تخدير، د. هبة الحسينى طبيب تخدير".

وقال المهندس "جمال عبد الناصر" المنسق العام لأطباء الجمعية الأوربية للجراحات والمناظير لـ"اليوم السابع"، إن السيدة كانت تعانى من ثقل وآلام بالجانب الأيسر، وتم عمل الآشعة اللازمة لها، والتى أظهرت الورم ناحية اليسار من الكلى، والذى يصل وزنه إلى (600 جرام) ومقاسه (12×13×15 سم).

وأضاف "عبد الناصر": عقب إجراء العملية للسيدة واستئصال الورم، تم متابعتها ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة، وقد تماثلت للشفاء وبحالة صحية جيدة.