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لجنة لاختيار 50 فتاة من مركز النجيلة بمطروح للعمل كرائدات ريفيات

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لجنة لاختيار 50 فتاة من مركز النجيلة بمطروح للعمل كرائدات ريفيات لجنة لاختيار 50 فتاة من مركز النجيلة بمطروح للعمل كرائدات ريفيات

عقدت لجنة بالوحدة الصحية بمحافظة مطروح لاختيار 50 فتاة بمركز النجيلة، للعمل كرائدات ريفيات، بمدينة النجيلة بالمحافظة للعمل بالقرى والنجوع التابعة للمركز، فى مجال تنظيم الأسرة بمكافأة شهرية لا تقل عن 600 جنيه لكل فتاة، بتمويل من الصندوق الاجتماعى والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

حيث يشترط فى المتقدمة أن تكون من أبناء مركز النجيلة وحاصلة على مؤهل لا يقل عن الشهادة الإعدادية، ولا يقل السن عن 18 سنة، وبعد اختيار العدد كاملاً سوف تعقد دورة تدريبة لمدة خمسة عشر يوما بالوحدة الصحية بالنجيلة، وتدريبهم على الأعمال المطلوبة، ثم بعد ذلك يتم اختيار مشرفات ويتم توزيع الباقى للعمل حسب أقرب منطقه لمحل السكن.

وتضم اللجنة قيادات وزارة الصحة ومسئولى تنظيم الأسرة بالمحافظة.

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مصر 365