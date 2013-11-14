المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ناقش التعداد الاقتصادى فى ندوة بالمحافظة

نظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية أمس الأربعاء، لقاء موسعا حول"التعداد الاقتصادى وأهميته"، حاضر فيه اللواء محمد حسين عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة السويس بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت عواطف أندراوس نائب مدير المجمع، إن اللقاء دار حول التعداد الاقتصادى وأسباب إجرائه ومدته الزمنية -وتاريخه وكيفية إجرائه ومن ينفذه وأهمية التعداد للأجهزة المختصة، لوضع خريطة اقتصادية لمحافظات مصر المختلفة.

وأوصى اللقاء بضرورة التعاون المجتمعى لإنجاح التعداد الاقتصادى.

فيما حضر اللقاء ممثلى الأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من طلبة كلية الآداب الفرقة الأولى قسم اجتماع، كأحد صور التدريب العملى لهم.