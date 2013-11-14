أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: للمشاهير أخوة أجمل منهم

Google+ Print
بالصور: للمشاهير أخوة أجمل منهم بالصور: للمشاهير أخوة أجمل منهم

لم تتغيّر حياة المشاهير بين فترة التسعينات واليوم، فمازالت الشهرة والأضواء متربّصتين ...

عرفت النجمة العالمية Amanda Bynes بإثارة الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يع...

بدأ العصر الذهبي في هوليوود في بداية الأربعينات، حيث بزغ نجم العديد من النجمات اللوات...

هي العائلة المالكة البريطانية لكنّ هذا لا يعني أنّها العائلة التي لا تخطىء. فالعكس هو...

توقعنا منذ فترة انفصال المغنية الأمريكية Miley Cyrus عن خطيبها الأسترالي Liam Hemswor...

اثبتت دولة الأمارات العربية وجودها على خارطة الوجهات السياحية العالمية خلال السنوات ا...

ضجّت وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام بخبر نقل "Paris"، ابنة ملك البوب الأمريكي...

تصل أفكار المشاهير إلى حدّ الغرابة والجنون في كل الأمور، من دون أن نستثني منها التقدّ...

تتصدرالمغنية العالمية Madonna عناوين الصحف ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، بعد أن ك...

عندما نلفظ كلمة "هوليوود"، نتخيّل الأضواء والشهرة، ونتذكّر النجمات والنجوم الذين هم ف...

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي