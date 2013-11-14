محافظ الشرقية يقرر تشكيل لجنة لفحص عقود مدرسي إدارة أبوحماد التعليمية



> قرر الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية تشكيل لجنة عاجلة من ممثلي التربية والتعليم بالوزارة والشئون القانونية بالمديرية والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة مهمتها حصر جميع التعاقدات التى تمت بإدارة أبوحماد التعليمية تمهيداً لفحصها وإستبعاد المزور منها .

كما طلب إعداد مذكرة عاجلة للإتصال بوزير التربية والتعليم للبدء فوراً فى إتخاذ إجراءات تحرير العقود على أن تشمل المذكرة حصر جميع الأسماء التى لم تتقاضى مرتبات منذ عام ، وتصنيف التعاقدات بجميع الفئات مع حساب التكلفة لرصد المبالغ من وزير المالية ليعمل على تدبيرها.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ الشرقية مع المتعاقدين بإدارة أبوحماد التعليمية بعد تجمهرهم اليوم أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة .

وإستقبل الدكتور المحافظ وفداً منهم بمكتبه فى حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم لإيجاد حل فورى للموضوع .

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم خلال اللقاء أنه يوجد 9 آلاف و301 متعاقد بإدارة أبوحماد التعليمية مقسمين إلى 3 آلاف مدرس ( مؤهل عال ) 6 آلاف ( مشرف نشاط – إدارى ) و301 عامل خدمات معاونة ، وأن الموضوع محال للنيابة من قبل المحافظين السابقين وتم تشكيل لجان خماسية بعد ورود معلومات عن المتعاقدين بقيامهم بتحرر عقود مزورة عن طريق العاملين بالإدارة .