حركة العدل والمساواة: الفترة القادمة ستشهد سلاماً حقيقياً فى دارفور

أعلن بخيت عبد الكريم عبد الله (بخيت دبجو)، رئيس حركة العدل والمساواة، الموقعة على اتفاق الدوحة لسلام دارفور، أن الفترة القادمة ستشهد سلاما حقيقيا فى دارفور، وذلك بفضل الإرادة والعزيمة لدى كافة الأطراف لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار.

وقال "دبجو" خلال الاحتفال الذى نظمته الحركة بمدنية المهندسين بأم درمان، مساء الأمس: "كفاية إراقة دماء، ويجب علينا العمل سويا من أجل السودان، وتحتقيق الاستقرار فى كل ربوعه، ولا نريد تقسيم السودان، بل نريد وحدة كل السودانيين".

وأكد أن حركته ملتزمة بتحقيق السلام، وإنفاذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور.. وأردف قائلا: "جئنا بقلوب مفتوحة لتنفيذ الاتفاق داعيًا الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى مسيرة السلام".

وعبر دبجو عن شكره وتقديره لدولة قطر لجهودها المقدرة تجاه سلام دارفور، كما أشاد بالدور المقدر لدولة تشاد الداعمة لسلام دارفور.