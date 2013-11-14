ماتا: إنجلترا مرشح قوي للفوز بمونديال البرازيل

يؤمن الإسباني خوان ماتا لاعب وسط تشيلسي أن منتخب إنجلترا يملك من المقومات ما يجعله يحقق التتويج بكأس العالم بالبرازيل 2014.

وقال ماتا في تصريحات صحفية يوم الأربعاء: "منتخب إنجلترا مميز للغاية ويملك لاعبين في أفضل فرق العالم".

ويلعب ماتا -25 عاما- في الدوري الإنجليزي منذ 2011 عندما انتقل من فالنسيا إلى تشيلسي، ولديه من السجل الدولي 23 مباراة، وشارك في مباراة واحدة خلال كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010.

وأضاف "بالنسبة لي، فهو منتخب مرشح للفوز دائما بأي بطولة يشارك فيها، أيا كان حجمها".

وتستضيف البرازيل كأس العالم في الفترة من 12 يونيو، حتى 13 يوليو 2014.