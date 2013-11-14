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مصدر بالزراعة:إصدار قانون لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى خلال أيام

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مصدر بالزراعة:إصدار قانون لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى خلال أيام مصدر بالزراعة:إصدار قانون لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى خلال أيام

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن نية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، عن إصدار قانون لتغليظ العقوبات على تعديات الأراضى الزراعية خلال أيام.

وقال إن القانون الجديد يجرم التعدى على الأراضى الزراعية، وينص على اعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جناية تستوجب الحبس، وليس مجرد جنحة على أن يتم مضاعفة العقوبة حتى 15 عامًا من السجن، وغرامة تصل إلى نحو نصف مليون جنيه على حسب المساحة المتعدى عليها.

وكشف الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية اقتربت من مليون حالة منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن، حيث بلغت مؤخراً أكثر من 910 ألف حالة على إجمالى مساحة 38 ألفاً و674 فداناً.

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