افتتاح المستشفى التخصصى الجديد بالسويس بتكلفة 52 مليون جنيه

تم افتتاح المستشفى التخصصى الجديد مؤخراً بسعة 350 سريراً بالإسماعيلية، والتابع لجامعة قناة السويس شاملة جميع التخصصات الدقيقة وبالأخص العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية والجلطات المخية، حيث وصل تكلفتها حوالى 52 مليون جنيه وتحتوى على 26 سرير رعاية مركزة، والذى يعتبر أكبر عدد فى منطقة قناة السويس كلها، كما أن المستشفى بها 6 غرف عمليات.

وصرح الدكتور ممدوح كساب المشرف على قسم الأسنان بطب قناة السويس، أنه جارٍ العمل الآن لإنشاء قسم متخصص لزراعة الأسنان وتشوهات الوجه والفكين لخدمة محافظات القناة مثل الإسماعيلية والسويس والصعيد وشمال وجنوب سيناء، حيث يوفر خدمة متميزة عالية المستوى لأهالى المنطقة.