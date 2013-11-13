أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

افتتاح المستشفى التخصصى الجديد بالسويس بتكلفة 52 مليون جنيه

Google+ Print
افتتاح المستشفى التخصصى الجديد بالسويس بتكلفة 52 مليون جنيه افتتاح المستشفى التخصصى الجديد بالسويس بتكلفة 52 مليون جنيه

تم افتتاح المستشفى التخصصى الجديد مؤخراً بسعة 350 سريراً بالإسماعيلية، والتابع لجامعة قناة السويس شاملة جميع التخصصات الدقيقة وبالأخص العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية والجلطات المخية، حيث وصل تكلفتها حوالى 52 مليون جنيه وتحتوى على 26 سرير رعاية مركزة، والذى يعتبر أكبر عدد فى منطقة قناة السويس كلها، كما أن المستشفى بها 6 غرف عمليات.

وصرح الدكتور ممدوح كساب المشرف على قسم الأسنان بطب قناة السويس، أنه جارٍ العمل الآن لإنشاء قسم متخصص لزراعة الأسنان وتشوهات الوجه والفكين لخدمة محافظات القناة مثل الإسماعيلية والسويس والصعيد وشمال وجنوب سيناء، حيث يوفر خدمة متميزة عالية المستوى لأهالى المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365